Мужчина, издевавшийся над 1,5-месяным щенком, заплатит штраф 120 тысяч рублей

В Минусинске вынесен приговор по делу о жестоком обращения с животным. об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В августе 2020 года в дежурную часть сообщили, что неизвестный на глазах у несовершеннолетнего ребёнка издевается над 1,5-месяным щенком по кличке «Жора».

Неизвестным оказался 44-летний ранее несудимый житель Минусинского района.

Было установлено, что щенок выбежал за пределы двора дома и пробегал вблизи домовладения подозреваемого. Мужчина поймал его и нанёс удары, в результате щенок умер.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Суд назначил ему наказание — штраф 120 тысяч рублей.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости