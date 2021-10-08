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En+ Group – генеральный партнёр Всероссийского фестиваля NAUKA 0+

Главная Общество
Красноярск
14:56 8 Октября 2021
красноярск, наука, фестивали
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En+ Group выступит генеральным партнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Главная цель фестиваля – поддержка интереса населения к науке, что сходится с одной из ключевых задач социальной деятельности компании, заложенными ее основателем Олегом Дерипаска.

В этом году фестиваль станет частью Года науки и технологий в России. Основные мероприятия пройдут в Москве с 8 по 10 октября, после этого — в Красноярске и Иркутске. Везде En+ Group представит свои площадки.

Например, на площадке Фундаментальной библиотеки МГУ En+ Group представит секцию «Сколько в тебе энергии?», на которой гости фестиваля узнают, сколько энергии они смогут самостоятельно выработать.

В Виртуальном лабораториуме En+ Group можно будет заглянуть в глубинные структуры мозга, построить кровеносный сосуд, побывать в облаке. научится управлять лазерной установкой.  

«Компания En+ Group с 2016 года сотрудничает с Всероссийским фестивалем NAUKA 0+ и является генеральным партнером его ключевых мероприятий. Он является важной частью наших социальных инициатив, направленных на работу с школьниками и студентами. Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений с ведущими высшими учебными заведениями в регионах присутствия. Этому также способствуют и другие инициативы компании, направленные на профориентационную работу в школах и целевую подготовку студентов. Например, в этом году была запущена стипендиальная программа, благодаря которой мы поддерживаем одаренных студентов, заинтересованных в дальнейшем профессиональном развитии», – рассказала заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Также во время фестиваля пройдут лекции пяти зарубежных Нобелевских лауреатов – эксперта по климату Рае Квон Чунг, молекулярного биолога Сидни Олтмен, химика Жан-Мари Лен, физика Такааки Кадзита и биохимика Роберта Хубер. Ученые расскажут о своих исследованиях, мировых разработках и технологических инновациях, которые влияют на жизнь всего человечества. Помимо этого, планируются показы научных фильмов, состоятся увлекательные научные шоу и научные бои, будут работать виртуальные лабораторные. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.  

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