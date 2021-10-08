В Красноярском крае у 405 человек обнаружен коронавирус

На 8 октября под наблюдением врачей находятся 28 409 человек (+2 876 за сутки), снято с учёта 2 506 человек.

Подтверждённых диагнозов за всё время 119 106 (+ 405 за сутки).

Наибольшее количество заболевших выявлено в Красноярске – 82, в Минусинске — 35, в Новосёловском районе — 33, в Ачинске — 20, в Емельяновском районе — 19, в Енисейске — 17.

Всего в Красноярском крае проведено тестов на коронавирус 3,76 млн (за последние сутки 9 043).

По информации Центра управления регионом, в Красноярском крае вакцинировались 40,8 %.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, вакцинированных должно быть 60 %, считают медики.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что большинство смертей от COVID-19 происходит среди невакцинированных.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости