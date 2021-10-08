В Железногорске арестовали 22 автомобиля

Во время рейда в Железногорске судебными приставами было арестовано 22 автомобиля, владельцы которых накопили долги 7 миллионов рублей.

В основном, останавливали тех, кто имеет задолженности по кредитам, налогам, дорожным штрафам, коммунальным платежам. Также были арестованы два автомобиля жителей, которые задолжали больше миллиона рублей в рамках исполнительных производств в пользу администрации города.

Владелец Ford Focus задолжал 625 тысяч рублей. В отношении него возбуждено 52 исполнительных производства, 33 из которых — долг по дорожным штрафам на сумму 22,5 тысяч рублей.

Чтобы не расставаться с автомобилем Honda Accord, один из неплательщиков полностью погасил задолженность 77 тысяч рублей.

Если в течение 10 дней неплательщики не погасят задолженность, их автомобили продадут в счёт оплаты долгов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю