6 октября
Красноярск
погода +2 °C
72.57
 
€ 83.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярском техникуме промышленного сервиса учат работать на станках с ЧПУ

Главная Общество
Красноярск
20:00 6 Октября 2021
красноярск, обучение
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print
В Красноярском техникуме промышленного сервиса учат работать на станках с ЧПУ. За 2-3 недели всех участников обучат разбираться в технических чертежах, планировать технологический процесс, программировать ЧПУ, настраивать сам станок. Этому учат мастера производственного обучения, которые уже не один год владеют профессией. 
 
Открыто два направления: «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Чтобы  овладеть специальностями достаточно стать участником федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». 

 «Большая часть времени отводится на практику. Мы работаем на современных станках, учим правильно настраивать оборудование, и уже на третьем – четвертом занятии наши ученики самостоятельно могут сделать какое-либо изделие», – рассказал мастер производственного обучения Сергей Дудура.

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении курса.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае перекроют участок Енисейского тракта

В Красноярском крае перекроют участок Енисейского тракта

6 Октября 2021 г.
Срок перекрытия назначен на 31 октября
Новости Красноярска: В красноярской школе №3 отметили День Учителя в стиле 30-40 годов прошлого века

В красноярской школе №3 отметили День Учителя в стиле 30-40 годов прошлого века

6 Октября 2021 г.
Был даже портрет Сталина
Новости Красноярска: Пациенты норильской больницы написали жалобу на главного врача

Пациенты норильской больницы написали жалобу на главного врача

6 Октября 2021 г.
В министерстве здравоохранения сведения, описанные в жалобе, не подтвердились
Новости Красноярска: В Северном залатали разбитую дорогу, на которую жители жаловались мэру

В Северном залатали разбитую дорогу, на которую жители жаловались мэру

6 Октября 2021 г.
Жители уже оценили качество работ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 394 человека

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 394 человека

6 Октября 2021 г.
Первым компонентом привились 907 401 житель региона
Новости Красноярска: Автотранспортное предприятие Красноярского края закупит 82 новых автобуса

Автотранспортное предприятие Красноярского края закупит 82 новых автобуса

6 Октября 2021 г.
До 2024 года «Краевое АТП» обновит автопарк на 12 %
Новости компаний
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

5 Октября 2021 г.
Подозреваемый дал признательные показания
Новости Красноярска: Под Дивногорском выпал снег

Под Дивногорском выпал снег

1 Октября 2021 г.
На дороге образовалась снежная каша, затрудняющая движение автомобилей
Новости Красноярска: Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

1 Октября 2021 г.
Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru