В Красноярском техникуме промышленного сервиса учат работать на станках с ЧПУ. За 2-3 недели всех участников обучат разбираться в технических чертежах, планировать технологический процесс, программировать ЧПУ, настраивать сам станок. Этому учат мастера производственного обучения, которые уже не один год владеют профессией.

Открыто два направления: «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Чтобы овладеть специальностями достаточно стать участником федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Большая часть времени отводится на практику. Мы работаем на современных станках, учим правильно настраивать оборудование, и уже на третьем – четвертом занятии наши ученики самостоятельно могут сделать какое-либо изделие», – рассказал мастер производственного обучения Сергей Дудура.

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении курса.