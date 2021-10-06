В Красноярском крае перекроют участок Енисейского тракта

В Красноярске с 7 октября перекроют участок Енисейского тракта в районе дома №53, сообщает мэрия.

Причина – восстановление трубы, которая проходит под проезжей частью. Разрушения обнаружили в этом году во время плановых работ. Кроме исправления неполадок, трубу очистят от грунта и камней. Срок перекрытия назначен на 31 октября.

Работы на участке идут уже несколько месяцев. Чтобы к трубе могла подобраться техника, сначала обеспечивали доступ к участкам на впуске и выпуске сооружения. Для этого для техники обустроили подъездные пути. Сейчас на месте развернутся основные работы.

Транспорт, двигающийся по направлению к автодороге «Енисейск – Красноярск», перенаправят по следующей схеме: