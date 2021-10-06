В красноярской школе №3 отметили День Учителя в стиле 30-40 годов прошлого века

В Красноярской школе №3 прошёл тематический концерт, посвящённый Дню учителя. Учителя сидели в красных галстуках, а дети читали стишки про школу под портретом Иосифа Сталина. Видео с концерта опубликовал NGS24.RU.

Родителей удивила такая тематика праздника, некоторые были возмущены. В школе же пояснили, что это просто стилизация.

«Мероприятие проходило в стиле 30-40 годов. На ведущих были красные галстуки, зал украсили плакатами в стиле тех лет. Тогда главным атрибутом был портрет руководителя страны на самом видном месте. Ведущие торжественно объявляли номера, а сами выступления были современные», – прокомментировали ДЕЛА.ru со ссылкой на Управление образования и и.о. директора школы Светлану Коваленко.

Фото: Дела.ру