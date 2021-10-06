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Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»

Главная Общество
Красноярск
15:44 6 Октября 2021
услуги, магазины, сервис, акция
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Сбер и торговая сеть «Командор» приглашают красноярцев за покупками и подарками. Совершив обычные ежедневные покупки, первая тысяча горожан получит доступ к сервису «СберЗдоровье».  Для этого до 20 ноября необходимо не менее 10 раз посетить любые из магазинов «Командор», «Аллея», «Хороший», сделав покупки на общую сумму не менее 6500 рублей.

По итогу участники акции получат промокод на 1 месяц бесплатного использования сервиса «СберЗдоровье».

Осенью, в сезон простуд и обострения хронических заболеваний, подарки с заботой о здоровье особенно ценны. «СберЗдоровье» – это сервис онлайн консультаций с врачами – без талонов, очередей и звонков в регистратуру. Любой желающий может задать вопросы специалистам из дома, за городом или за границей. Врачи круглосуточно и без выходных могут оценить результаты анализов, дать консультации, рекомендовать лечение.

Подробности можно узнать на сайте sm-komandor.ru.

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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