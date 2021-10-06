10 октября
Красноярск
погода +11 °C
71.99
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пациенты норильской больницы написали жалобу на главного врача

Главная Общество
Красноярск
16:26 6 Октября 2021
общество, норильск, больница, жалоба
версия для печати Ico_print

Пациенты Норильской Межрайонной больницы № 1 написали в министерство здравоохранения Красноярского края коллективную жалобу на главного врача Наталью Морозову с требованием уволить её.

Письмо опубликовано в аккаунте Instagram «Жить в Норильске»:

«Врачи увольняются, предполагаем, что из-за невыносимо тяжёлых условий работы или недостатка зарплаты. Остро ощущается нехватка медикаментов, элементарных бахил даже нет в больнице, они и не продаются. Отсутствует аптечный пункт, постельное бельё от старости жёлтого цвета. Всё это говорит о не квалификации руководителя».

В министерстве здравоохранения Красноярского края журналистам NGS24 рассказали, что в процессе рассмотрения обращения, сведения, описанные пациентами, не подтвердились. Сроки ожидания медпомощи соответствуют. Аптечный киоск имеется, сейчас он находится на стадии получения лицензии. Дефицита препаратов нет, мягким инвентарём учреждение обеспечено.

Также в министерстве пояснили, что пациента больницы всё устраивало, пока он находился там на лечении, жалоба написана после выписки из больницы. Пациенты, находящиеся сейчас на лечении, на оказание медицинской помощи не жалуются.

Фото: ru.wikipedia.org

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэр Красноярска показал пейзажи с новой набережной на правом берегу

Мэр Красноярска показал пейзажи с новой набережной на правом берегу

10 Октября 2021 г.
Вечером 9 сентября глава Красноярска Сергей Еремин прогулялся по правому берегу
Новости Красноярска: В Красноярске на неделе ожидаются заморозки

В Красноярске на неделе ожидаются заморозки

10 Октября 2021 г.
Потепление красноярцев ждёт в выходные
Новости Красноярска: С 11 октября на Дудинской перекроют движение

С 11 октября на Дудинской перекроют движение

10 Октября 2021 г.
Ограничения продлятся до 25 октября
Новости Красноярска: В Красноярском крае 43 сельсовета получили доступ в интернет

В Красноярском крае 43 сельсовета получили доступ в интернет

10 Октября 2021 г.
В этом году к интернету подключат свыше 1 000 объектов
Новости Красноярска: В Богучанском районе сбили 63-летнего пешехода, мужчина погиб на месте

В Богучанском районе сбили 63-летнего пешехода, мужчина погиб на месте

10 Октября 2021 г.
Выясняются обстоятельства произошедшего
Новости Красноярска: В Назарово открыли госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

В Назарово открыли госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией

10 Октября 2021 г.
Госпиталь рассчитан на 50 человек
Новости компаний
06/10
Тысяча покупателей сети «Командор» получат призы от «СберЗдоровье»
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Причина отравления учеников красноярской школы № 56 - норовирус

Причина отравления учеников красноярской школы № 56 - норовирус

9 Октября 2021 г.
Дезинфекцию в образовательном учреждении закончат в выходные
Новости Красноярска: Начальника отдела полиции в Иркутске задержали на рабочем месте

Начальника отдела полиции в Иркутске задержали на рабочем месте

8 Октября 2021 г.
Ему инкриминируют взятку в 200 тыс. рублей
Новости Красноярска: Житель Казачинского района убил таксистку и бросил тело в колодец

Житель Казачинского района убил таксистку и бросил тело в колодец

8 Октября 2021 г.
Во время допроса он подробно рассказал о совершённом преступлении
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru