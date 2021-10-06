Пациенты норильской больницы написали жалобу на главного врача

Пациенты Норильской Межрайонной больницы № 1 написали в министерство здравоохранения Красноярского края коллективную жалобу на главного врача Наталью Морозову с требованием уволить её.

Письмо опубликовано в аккаунте Instagram «Жить в Норильске»:

«Врачи увольняются, предполагаем, что из-за невыносимо тяжёлых условий работы или недостатка зарплаты. Остро ощущается нехватка медикаментов, элементарных бахил даже нет в больнице, они и не продаются. Отсутствует аптечный пункт, постельное бельё от старости жёлтого цвета. Всё это говорит о не квалификации руководителя».

В министерстве здравоохранения Красноярского края журналистам NGS24 рассказали, что в процессе рассмотрения обращения, сведения, описанные пациентами, не подтвердились. Сроки ожидания медпомощи соответствуют. Аптечный киоск имеется, сейчас он находится на стадии получения лицензии. Дефицита препаратов нет, мягким инвентарём учреждение обеспечено.

Также в министерстве пояснили, что пациента больницы всё устраивало, пока он находился там на лечении, жалоба написана после выписки из больницы. Пациенты, находящиеся сейчас на лечении, на оказание медицинской помощи не жалуются.

Фото: ru.wikipedia.org