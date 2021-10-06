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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 394 человека

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Красноярск
15:44 6 Октября 2021
общество, в красноярском крае, заболевание
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На 6 октября под наблюдением врачей находятся 27 699 человек (+2 663 за сутки).

Подтверждённых диагнозов за всё время 118 297 (+ 394 за сутки).

По информации Центра управления регионом, в Красноярском крае вакцинировались 40,8 %. Первым компонентом привиты 907 401 человек, вторым — 855 651.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, вакцинированных должно быть 60 %, считают медики.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что большинство смертей от COVID-19 происходит среди невакцинированных.

— Среди тех, кто попадает с коронавирусной инфекцией в медицинские учреждения, и, к несчастью, умирает, большинство — 99 % — это невакцинированные, — отметила она.

Маргарет Харрис утверждает, что вакцины от коронавируса созданы для предотвращения госпитализации, тяжёлого протекания заболевания и смерти.

Фото: © Иван МАКЕЕВ

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