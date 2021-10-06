Первая премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли» досталась сотрудницам «Норникеля»

4 октября в Москве подвели итоги конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли». В финал прошли 11 сотрудниц «Норникеля», две из них заняли призовые места.

Ольга Александрова организовала экоакцию «Сохраним пернатых Таймыра», привлекающую внимание к сокращению популяций птиц, особенно тех, которые занесены в Красную книгу. Она стала лучшей в номинации «Социальный проект года».

Ольга Мережко, сотрудница Надеждинского металлургического завода, стала лучшей в номинации «Проект года». Вместе с командой победительница реализовала строительство и ввод в эксплуатацию современного центра планирования — «сердца рудника», как она называет его.

«До сих пор не верю, что премию «Проект года» получила именно я. Гордость берет за компанию и коллектив в которой работаешь, потому как без команды невозможно добиться таких успехов», — поделилась Ольга.

Также первая премия вручена Дарье Ермаковой из Кольской ГМК и сотрудницам таких компаний, как «Северсталь», «Полиметалл», «НЛМК», «Петропавловск».

Победительница определялись в девяти номинация. Организаторы собрали 237 заявок мы собрали со всей России.

«Девушки все мегаталантливые, вдохновляющие, и иногда читать заявки и оценивать их было очень сложно, потому что на глаза наворачивались слезы: настолько это было проникновенно и здорово написано», – рассказала директор Women In Mining Russia Камилла Жалилова.

Как отметила вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова, участницы конкурса популяризируют инженерные профессии, рассказывают о металлургическом мире, проводят вебинары о карьере, обмениваются опытом и ведут наставническую деятельность.

Фото: «ГМК «Норильский никель»