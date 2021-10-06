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Автотранспортное предприятие Красноярского края закупит 82 новых автобуса

Главная Общество
Красноярск
15:30 6 Октября 2021
общество, в красноярском крае, автобусы, покупки
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Как сообщили в аккаунте Instagram министерства транспорта Красноярского края, до 2024 года автотранспортное предприятие края обновит автопарк на 12 %. Региональный перевозчик приобретёт 82 автобуса в лизинг на пять лет. Погасить платежи сможет, благодаря субсидии из краевого бюджета.

С 2022 по 2024 гг. ежегодно предприятие будет получать по 200 млн рублей по краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы».

Автобусный парк «Краевого АТП» изношен на 57 %, покупка новых автобусов — значимый социальный проект, который снизит показатель амортизации до 45 %, повысит конкурентоспособность предприятия, а также качество перевозок.

Ещё в ближайшие три года на покупку новых автобусов для муниципальных автотранспортных предприятий выделят 300 млн рублей из краевого бюджета. Денежные средства распределят между перевозчиками Бирилюсского, Кежемского, Большеулуйского Енисейского районов, Дудинки, Зеленогорска, Железногорска.

Фото: instagram.com/mintrans24krsk/

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