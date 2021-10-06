Многоуровневую парковку на улице Маерчака построят за три месяца

Многоуровневую восьмиэтажную парковку общей площадью 24 790 квадратных метров на 807 мест возведут на ул. Маерчака возле БЦ «Баланс». Строительные работы проведут за 100 дней, заявили в компании «Арбан», которая возводит объект.

Конструкция будет двухрамповой: одна — на въезд, другая — на выезд.

Пользоваться ей смогут сотрудники и посетители бизнес-центра.

Парковка строится по смешанной технологии: основная часть – из сборного железобетона, а две рампы для подъёма и спуска машины – из монолитного.

Вторая такая стоянка появится в районе ул. Железнодорожников, 17 – ул. Красной Гвардии на участке площадью 1 719 м². Транспорт здесь сейчас ставят рядами, это затрудняет движение и создаёт аварийные ситуации.

Фото: «Арбан»