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Житель Уяра получил 70 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Главная Общество
Красноярск
15:00 6 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, алименты
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50-летний житель Уяра накопил алиментную задолженность более 150 тысяч рублей в пользу детей 11 и 13 лет, находящихся в детском доме.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Назначенное наказание — 70 часов обязательных работ.

Установлено, что у должника отсутствует имущество и денежные средства, на которые можно было бы обратить взыскание. Также он не работает. Судебные приставы вручили ему направление для постановки на учёт в центр занятости населения.

Если мужчина продолжит уклоняться от содержания детей, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей».

Фото: © Михаил Мордасов / РИА Новости

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