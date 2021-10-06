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За сентябрь судебные приставы арестовали 375 автомобилей должников

Главная Общество
Красноярск
14:43 6 Октября 2021
общество, происшествия, арест, автомобиль, долг
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Как сообщается на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, с начала года было арестовано 2 652 автомобиля неплательщиков, из них за сентябрь — 375 (это самая высокая статистика по арестам). Таких результатов добились и благодаря совместной работе с сотрудниками ГИБДД и запуску специального комплекса, подключающемуся к дорожным камерам. Он способен в потоке транспорта распознать автомобили должников.

Продолжается и другая работа по розыску и аресту автомобилей должников.

Стоит напомнить, в случае, если транспортное средство должника арестовали и изъяли без него, владельцу нужно обратиться в структурное подразделение, где было возбуждено исполнительное производство, или позвонить по телефону горячей линии 8391-22-01-05.

Если в течение 10 дней неплательщик не погасит задолженность, его автомобиль продадут в счёт оплаты долгов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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