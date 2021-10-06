Красноярские полицейские показывают нарушителям ПДД кадры аварий

Инспекторы ГИБДД учат нарушителей правил дорожного движения на примере тех, кто из-за несоблюдения ПДД попал в аварию. Сотрудники ведомства дежурили на оживлённых дорожных переходах, а также местах, где ДТП происходят чаще всего. Акцию назвали «Пешеход».

«За время дежурства участники дорожного движения более 30 раз нарушили правила – 13 пешеходов попытались перейти дорогу на „красный“ либо в неположенном месте, а также 18 автомобилистов не пропустили переходящих дорогу людей. Помимо штрафа и профилактической беседы инспекторы применяли метод „шоковой терапии“ — показывали кадры реальных дорожных автоаварий, которые произошли в нашем городе по причине пренебрежения правилами», – пояснили в ведомстве.

Также в ГИБДД отметили, что нарушения на пешеходных переходах и переход дороги в неположенном месте — одни из самых частых причин аварий.