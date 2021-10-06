Жительница Ачинска попала под поезд и погибла

В дежурную часть полиции сообщили об обнаружении на обочине ж/д пути перегона станций Каменка – Улуй тела женщины.

Было установлено, что погибшая 61-летняя жительница Ачинска попала под железнодорожный состав и скончалась на месте от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что нахождение вблизи ж/д путей и их переход в неположенном месте могут привести к тяжёлому увечью или смерти. Безопасное расстояние для движения вдоль пути - от 5 метров до ближайшего рельса. Запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости