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Сотрудники Богучанской ГЭС помогли подготовить Центр дополнительного образования к учебному году

Главная Общество
Красноярск
13:05 6 Октября 2021
помощь, гэс, энергетика, школа, сотрудники
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Центр дополнительного образования детей города Кодинска вступил  в  новый учебный год в обновленных интерьерах: в  ЦДОД поступила новая мебель, приобретенная на средства Богучанской ГЭС. Работники станции в течение сентября помогали сотрудникам Центра собрать шкафы и столы и установить их в учебных классах. Занятия по различным программам, в том числе в профильном «Энергоклассе» ПАО «РусГидро», возобновились в соответствии с расписанием.  

Сотрудники Богучанской ГЭС помогли подготовить Центр дополнительного образования к учебному году

В марте 2021 года на средства АО «Богучанская ГЭС» для Центра было приобретено лицензионное программное обеспечение и оборудование для компьютерного класса; средства на приобретение новой мебели переданы в июле 2021 года. Для младших школьников купили восемь двухместных парт, для старшеклассников – 24 ученических стола и 48 регулируемых стульев. В Центре установили новые учительские столы, приставные тумбы и модульные столы различной конфигурации, настенную доску и шкафы. Мебель в ЦДОД заменили впервые за последние 20 лет, на нее и вспомогательное оборудование гидроэнергетики направили 500 тысяч рублей. 

Сотрудники Богучанской ГЭС помогли подготовить Центр дополнительного образования к учебному году

Богучанская ГЭС ежегодно оказывает ЦДОД финансовую помощь на обновление оборудования и программного обеспечения, организует творческие и технические конкурсы. На средства энергетиков приобретены ноутбуки и программное обеспечение для «мобильного» компьютерного класса, которым могут пользоваться дети из близлежащих населенных пунктов - Тагара, Заледеево, Имба. В 2021 году в Центре обучаются более 640 детей Кежемского района, большинство из которых посещает два учебных курса.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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