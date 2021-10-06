Сотрудники Богучанской ГЭС помогли подготовить Центр дополнительного образования к учебному году

Центр дополнительного образования детей города Кодинска вступил в новый учебный год в обновленных интерьерах: в ЦДОД поступила новая мебель, приобретенная на средства Богучанской ГЭС. Работники станции в течение сентября помогали сотрудникам Центра собрать шкафы и столы и установить их в учебных классах. Занятия по различным программам, в том числе в профильном «Энергоклассе» ПАО «РусГидро», возобновились в соответствии с расписанием.

В марте 2021 года на средства АО «Богучанская ГЭС» для Центра было приобретено лицензионное программное обеспечение и оборудование для компьютерного класса; средства на приобретение новой мебели переданы в июле 2021 года. Для младших школьников купили восемь двухместных парт, для старшеклассников – 24 ученических стола и 48 регулируемых стульев. В Центре установили новые учительские столы, приставные тумбы и модульные столы различной конфигурации, настенную доску и шкафы. Мебель в ЦДОД заменили впервые за последние 20 лет, на нее и вспомогательное оборудование гидроэнергетики направили 500 тысяч рублей.

Богучанская ГЭС ежегодно оказывает ЦДОД финансовую помощь на обновление оборудования и программного обеспечения, организует творческие и технические конкурсы. На средства энергетиков приобретены ноутбуки и программное обеспечение для «мобильного» компьютерного класса, которым могут пользоваться дети из близлежащих населенных пунктов - Тагара, Заледеево, Имба. В 2021 году в Центре обучаются более 640 детей Кежемского района, большинство из которых посещает два учебных курса.