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Более 900 тысяч жителей Красноярского края вакцинировались от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
13:25 6 Октября 2021
общество, в красноярском крае, вакцинация, статистика
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По информации Центра управления регионом, в Красноярском крае вакцинировались 40,8 %. Первым компонентом привиты 907 401 человек, вторым — 855 651.

Больше всего привилось народу в Шарыповском (60,8 %), Ирбейском (57,1 %) и Эвенкийском (53,7 %) районах.

Значительно отстают: Берёзовский (30,3 %), Боготольский (30,6 %) и Краснотуранский (31,9 %) районы.

Лидируют такие города, как Дивногорск (45,5 %), Бородино (44,4 %), Шарыпово (43,1 %). В Красноярске первым компонентом вакцинировались свыше 381,6 тыс человек, что составляет 43,1 %.

Чтобы сформировался коллективный иммунитет, вакцинированных должно быть 60 %, считают медики.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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