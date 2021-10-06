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Cуд приостановил работу золотодобывающей артели в Манском районе

Главная Общество
Красноярск
14:25 6 Октября 2021
в красноярском крае, загрязнение, река
Фотография © admkrsk.ru
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Работу золотодобывающей артели «Сибирские сельские машины» остановили на 65 суток. Такое решение вынес Манский районный суд по делу о сливе отходов в реку Кувай.

Напомним, что на прошлой неделе инспекторы Минэкологии и сотрудники природоохранной прокуратуры края проверили артель в ходе авиарейда. В поле зрения надзорных органов попадает не в первый раз. Во взятых специалистами пробах было превышение по взвешенным веществам в 237 раз, железу – в 16 раз, меди – в 4,1 раза.

«Деятельность артели приостановлена более чем на два месяца. Контроль за деятельностью золотодобытчиков ужесточен по поручению Губернатора края Александра Усса, и мы продолжим проверки в отношении данных предприятий. Нарушителей будем привлекать к ответственности по всей строгости закона», – рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

К слову, за весь текущий год инспекторы обследовали более 150 водных объектов. Материалы по нарушающим природоохранное законодательство переданы в прокуратуру. Авиарейды продолжатся до конца октября.

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