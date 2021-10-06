В магазине Дивногорска круглосуточно продавали поддельный алкоголь

В полицию сообщили, что в одном из дивногорских магазинов круглосуточно торгуют алкогольной продукцией. Информация подтвердилась. В отношении владельца торговой точки составлен протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Материалы переданы в суд. Максимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей.

Также был установлен факт оборота алкоголя без акцизных марок и сопроводительных документов. Материалы переданы в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: 24.мвд.рф