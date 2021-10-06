6 октября
Красноярск
погода +8 °C
72.57
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В магазине Дивногорска круглосуточно продавали поддельный алкоголь

Главная Общество
Красноярск
12:35 6 Октября 2021
штраф, общество, происшествия, продажа, алкоголь
версия для печати Ico_print

В полицию сообщили, что в одном из дивногорских магазинов круглосуточно торгуют алкогольной продукцией. Информация подтвердилась. В отношении владельца торговой точки составлен протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Материалы переданы в суд. Максимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей. 
Также был установлен факт оборота алкоголя без акцизных марок и сопроводительных документов. Материалы переданы в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Cуд приостановил работу золотодобывающей артели в Манском районе

Cуд приостановил работу золотодобывающей артели в Манском районе

6 Октября 2021 г.
В 2021 году инспекторы обследовали более 150 водных объектов
Новости Красноярска: Жительница Ачинска попала под поезд и погибла

Жительница Ачинска попала под поезд и погибла

6 Октября 2021 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах гриппа в России

Глава Роспотребнадзора предупредила о новых штаммах гриппа в России

6 Октября 2021 г.
Переболевшие COVID-19, сильнее подвержены риску заразиться гриппом
Новости Красноярска: Более 900 тысяч жителей Красноярского края вакцинировались от COVID-19

Более 900 тысяч жителей Красноярского края вакцинировались от COVID-19

6 Октября 2021 г.
Сейчас привились 40,8 % населения. Вакцинированных должно быть 60 %
Новости Красноярска: В воздухе Красноярска в сентябре зафиксировали превышение нормативов по содержанию взвешенных частиц

В воздухе Красноярска в сентябре зафиксировали превышение нормативов по содержанию взвешенных частиц

6 Октября 2021 г.
Гигиенический норматив превышен в 0,5 %
Новости Красноярска: Сотрудники Богучанской ГЭС помогли подготовить Центр дополнительного образования к учебному году

Сотрудники Богучанской ГЭС помогли подготовить Центр дополнительного образования к учебному году

6 Октября 2021 г.
Работники станции помогали сотрудникам Центра собрать шкафы и столы
Новости компаний
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

Убийство девушек в Оренбургской области обрастает новыми делами

5 Октября 2021 г.
Подозреваемый дал признательные показания
Новости Красноярска: Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

Основательница Wildberries стала матерью семерых детей

1 Октября 2021 г.
Татьяна Бакальчук родила двойняшек
Новости Красноярска: В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

В Красноярске на мокрой дороге перевернулся автомобиль

1 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru