Жительницу Краснодара, обманувшую 66 мужчин из Норильска не стали лишать свободы

Девушку из Краснодара, обманувшую 66 мужчин из Норильска, приговорили к двум годам лишения свободы. Но отбывать наказание она пока не будет – ей дали отсрочку из-за малолетнего ребёнка.

Изначально сообщалось о 33 обманутых, но позже выяснилось, что мужчин было в два раза больше. Норильск аферистка выбрала из-за расположения и высокого заработка.

«Изучив различные города России, её выбор пал на Норильск, поскольку он находился на дальнем расстоянии от Краснодара. Мужское население заполярного города получало достаточно высокий заработок», – рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Мошенница назвала Норильск «городом женихов», но переезжать к «возлюбленным» не спешила. Вместо этого она рассказывала им о тяжёлом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях, прося денежные переводы. Обманутые мужчины отдали ей около миллиона рублей.

Против аферистки возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд приговорил её к двум годам лишения свободы. Но так как у женщины на иждивении имеется малолетний ребёнок, она получила отсрочку. Когда она отправится в колонию, пока неизвестно.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости