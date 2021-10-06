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В Ачинске будут судить виновника ДТП, в котором погибли пять человек

Главная Общество
Красноярск
12:04 6 Октября 2021
общество, происшествия, авария, смерть
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В отношении жителя Ачинска прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

18 мая, обвиняемый мужчина ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» в Ачинском районе на грузовом автомобиле с фургоном со скоростью около 70 км/час, выехал на «встречку» и столкнулся с Honda Civic Ferio. Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: скриншот с видео ГИБДД региона

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