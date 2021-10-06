Красноярский театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке»

Этой осенью Красноярский государственный театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». В краевой столице и Зеленогорске пройдут 10 спектаклей и концертов для незащищённых слоёв населения.

Сюжет постановок основан на произведениях русских авторов. В сентябре уже состоялись опера «Князь Игорь» Александра Бородина и серия показов музыкальной сказки по мотивам повести Лии Гераскиной «Вовка в стране невыученных уроков».

В октябре пройдёт вечер романсов «Вдохновенные строки», в котором звучат произведения со страниц русской классики. В ноябре зрителей приглашают в «Литературно-музыкальную гостиную».

В театре уверены, что подобные проекты способствуют сохранению русской культуры и литературы.

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