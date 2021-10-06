Красноярский театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке»

Этой осенью Красноярский государственный театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». В краевой столице и Зеленогорске пройдут 10 спектаклей и концертов для незащищённых слоёв населения.
Сюжет постановок основан на произведениях русских авторов. В сентябре уже состоялись опера «Князь Игорь» Александра Бородина и серия показов музыкальной сказки по мотивам повести Лии Гераскиной «Вовка в стране невыученных уроков».
В октябре пройдёт вечер романсов «Вдохновенные строки», в котором звучат произведения со страниц русской классики. В ноябре зрителей приглашают в «Литературно-музыкальную гостиную».
В театре уверены, что подобные проекты способствуют сохранению русской культуры и литературы.
Даты событий:
- 15 октября – Вечер романсов «Вдохновенные строки» (Дворец культуры "Кировский" ул. Кутузова, 91)
- 12 ноября – «Литературно-музыкальная гостиная» (ГорДК на пр. Свободный, 48)