6 октября
Красноярск
погода -3 °C
72.57
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке»

Главная Общество
Красноярск
11:47 6 Октября 2021
в красноярском крае, театры
версия для печати Ico_print

Этой осенью Красноярский государственный театр оперы и балета запустила проект «Русская литература в музыке: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». В краевой столице и Зеленогорске пройдут 10 спектаклей и концертов для незащищённых слоёв населения.

Сюжет постановок основан на произведениях русских авторов. В сентябре уже состоялись опера «Князь Игорь» Александра Бородина и серия показов музыкальной сказки по мотивам повести Лии Гераскиной «Вовка в стране невыученных уроков».

В октябре пройдёт вечер романсов «Вдохновенные строки», в котором звучат произведения со страниц русской классики. В ноябре зрителей приглашают в «Литературно-музыкальную гостиную».

В театре уверены, что подобные проекты способствуют сохранению русской культуры и литературы.

Даты событий:

  • 15 октября –  Вечер романсов «Вдохновенные строки» (Дворец культуры "Кировский" ул. Кутузова, 91)
  • 12 ноября – «Литературно-музыкальная гостиная» (ГорДК на пр. Свободный, 48)

   

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительницу Краснодара, обманувшую 66 мужчин из Норильска не стали лишать свободы

Жительницу Краснодара, обманувшую 66 мужчин из Норильска не стали лишать свободы

6 Октября 2021 г.
Ей дали отсрочку из-за малолетнего ребёнка
Новости Красноярска: В Ачинске будут судить виновника ДТП, в котором погибли пять человек

В Ачинске будут судить виновника ДТП, в котором погибли пять человек

6 Октября 2021 г.
Виновник аварии выехал тогда на полосу встречного движения
Новости Красноярска: Образовательные организации Красноярского края готовы принять на работу две тысячи педагогов

Образовательные организации Красноярского края готовы принять на работу две тысячи педагогов

6 Октября 2021 г.
Наиболее востребованы в Красноярском крае учителя средней школы: преподаватели иностранного или русского языка, литературы, математики. Наблюдается спрос на учителей начальных классов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Больше всего педагогов требуется: в Красноярск (...
Новости Красноярска: В Красноярске проверяют систему оповещения

В Красноярске проверяют систему оповещения

6 Октября 2021 г.
Горожан просят отнестись с пониманием
Новости Красноярска: В Ачинске восстановлено теплоснабжение

В Ачинске восстановлено теплоснабжение

6 Октября 2021 г.
Стояки в некоторых домах могут быть завоздушены
Новости Красноярска: «Норникель» подвёл итоги проекта «Покорители Севера»

«Норникель» подвёл итоги проекта «Покорители Севера»

6 Октября 2021 г.
За семь лет проект высоко оценён участниками и отмечен федеральными экспертами
Новости компаний
06/10
На комбинате «Волна» высадили «Аллею Династий»
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

3 Октября 2021 г.
Он умер на 87-м году жизни
Новости Красноярска: Под Дивногорском выпал снег

Под Дивногорском выпал снег

1 Октября 2021 г.
На дороге образовалась снежная каша, затрудняющая движение автомобилей
Новости Красноярска: В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

4 Октября 2021 г.
На его создание выделено 33,4 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru