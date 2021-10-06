«Норникель» подвёл итоги проекта «Покорители Севера»

«Покорители Севера» — это образовательный проект «Норникеля» для студентов. Проект компания реализует с 2015 года. Студенты, которые прошли карьерный онлайн-курс, попали в список будущих практикантов «Норникеля» и получили ценные подарки. Возможность стать кандидатом на получение корпоративной стипендии компании имеют наиболее отличившиеся студенты.

Для участия было подано 2 300 заявок от российских студентов. Организаторы отобрали 1 360 участников. Во время прохождения производственной практики по программе «Профессиональный старт» в Норильске освоили материал курса порядка 70 студентов. Остальные же участвовали в деловой игре онлайн.

Курс состоял из видеотренингов, проектной деятельности и оценке рисков, целеполагании и работе в командном взаимодействии, а также навыкам карьерного развития. Участники за месяц освоили 7 обучающих модулей, в них включены 28 тренингов (девять часов видеолекций), 6 тестов и 12 практических заданий.

На закрытии «Покорителей Севера» Михаил Корюшкин, эксперт по инновациям цифровой лаборатории «Норникеля» рассказал об изменениях в отрасли в ближайшие десятилетия и о том, на что нужно обратить внимание будущим специалистам. Полученная информация помогла студентам справиться с заключительной игрой курса. Участники разделились на десять команд и сыграли в игру «Создай металлургию будущего». Они предлагали идеи и представляли, что станет с металлургической индустрией в ближайшие десятилетия.

Среди участников «Профессионального старта» организаторы отобрали пятерку лучших в Норильске и Кольском Заполярье и составили рейтинг из числа онлайн-участников. Лучшие от Норильского дивизиона: Павел Зубов, Вадим Cилаев, Константин Ганжа, Дарья Бондаренко и Арина Павлова; от Кольской ГМК: Амгалан Цыбиков, Евгений Антонов, Иван Орлов, Максим Гончарук и Ксения Боноева.

Студенты, которые прошли карьерный онлайн-курс «Покорители Севера», получили именные сертификаты, попали в приоритетный список будущих практикантов «Норникеля», получили доступ к корпоративной библиотеке компании и другие ценные подарки.

У наиболее отличившихся в деловой игре есть возможность стать кандидатом на получение корпоративной стипендии компании при условии заключения с компанией договора о целевой подготовке и успешной сдаче промежуточных экзаменов в своем ВУЗе.

— Ребята реализовали уникальную возможность прокачать свои личностные и профессиональные компетенции, отвечающие технологическим и инновационным вызовам современности. Последние тренды горно-металлургической отрасли говорят о том, что спрос на инженеров будет только расти. Во время игры студенты воспользовались возможностью получить уникальный опыт и полезные инструменты для реализации поставленных целей, успешно работая и индивидуально, и в команде, — отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

Кстати, впервые деловая игра «Покорители Севера» прошла в формате бизнес-кейса в Норильске летом 2015 года. В 2016 присоединились участники из Мурманской области. За семь лет проект высоко оценён не только участниками, но и отмечен федеральными экспертами.

Фото: "Норникель"