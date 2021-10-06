Образовательные организации Красноярского края готовы принять на работу две тысячи педагогов

Наиболее востребованы в Красноярском крае учителя средней школы: преподаватели иностранного или русского языка, литературы, математики. Наблюдается спрос на учителей начальных классов, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Больше всего педагогов требуется: в Красноярск (669 единиц), Ачинск (136 единиц), Канск (123 единицы).

Теперь о доходах. К примеру, в Норильске в школе № 41 учителям физики, иностранного языка предлагают заработную плату 90 тысяч рублей. Учителю информатики в Идринском районе — 50 тысяч рублей. В красноярской школе № 150 учитель информатики будет получать 40 тысяч рублей.

В этом году в службу занятости населения обратилось порядка тысячи специалистов образовательной отрасли. Около 74 % от числа обратившихся, трудоустроены.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости