Сергей Ерёмин написал послание педагогам о своих мечтах в их адрес

Как рассказал в своём аккаунте Instagram мэр Сергей Ерёмин, на августовском педсовете он попросил педагогов написать на листе свою профессиональную и человеческую мечту. Глава города прочитал все записки.

— В них было всё: ирония, сарказм, грусть, критика, но более половины наполнены верой в силу педагогического искусства и в своих учеников, — поделился глава города.

В День учителя Сергей Ерёмин вручил лучшим в своей профессии ежегодную премию в области образования, а в своём аккаунте поделился своими мечтами в адрес педагогов:

— Я мечтаю, чтобы учителя Красноярска: были в числе лидеров российского и международного образования; чувствовали, что их ценят и уважают и дети, и родители, и коллеги; ощущали творческую свободу; осознавали, что они создают город будущего; как можно чаще радовались победам своих учеников; были здоровы и по-человечески счастливы.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/