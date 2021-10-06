Сергей Ерёмин написал послание педагогам о своих мечтах в их адрес

Как рассказал в своём аккаунте Instagram мэр Сергей Ерёмин, на августовском педсовете он попросил педагогов написать на листе свою профессиональную и человеческую мечту. Глава города прочитал все записки.
— В них было всё: ирония, сарказм, грусть, критика, но более половины наполнены верой в силу педагогического искусства и в своих учеников, — поделился глава города.
В День учителя Сергей Ерёмин вручил лучшим в своей профессии ежегодную премию в области образования, а в своём аккаунте поделился своими мечтами в адрес педагогов:
— Я мечтаю, чтобы учителя Красноярска:
были в числе лидеров российского и международного образования;
чувствовали, что их ценят и уважают и дети, и родители, и коллеги;
ощущали творческую свободу;
осознавали, что они создают город будущего;
как можно чаще радовались победам своих учеников;
были здоровы и по-человечески счастливы.
Фото: instagram.com/eremin__krsk/