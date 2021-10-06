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В Лесосибирске оштрафовали пиццерию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики

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Красноярск
10:00 6 Октября 2021
в красноярском крае, роспотребнадзор
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Роспотребнадзор проверил, как соблюдаются меры профилактики в одной из пиццерий Лесосибирска и остался недоволен.

Причиной для проверки стало сообщение от одного из посетителей о том, что сотрудники не закрывают рот и нос защитными масками, а также не проводят дезинфекцию. 

Сотрудники ведомства нашли эти факты подтвердили и передали собранные материалы в городской суд Лесосибирска. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 50 до 150 000 рублей в соответствии с статьёй 6.3 КоАП РФ.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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