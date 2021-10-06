В Лесосибирске оштрафовали пиццерию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики

Роспотребнадзор проверил, как соблюдаются меры профилактики в одной из пиццерий Лесосибирска и остался недоволен.

Причиной для проверки стало сообщение от одного из посетителей о том, что сотрудники не закрывают рот и нос защитными масками, а также не проводят дезинфекцию.

Сотрудники ведомства нашли эти факты подтвердили и передали собранные материалы в городской суд Лесосибирска. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 50 до 150 000 рублей в соответствии с статьёй 6.3 КоАП РФ.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости