На ул. 9 Мая появился сквер «СеверОК»

Новое общественное пространство «СеверОК» появилось на ул. 9 Мая, 54а. Название и концепцию сквера придумали жители. Заказчик работ — МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Проект разработали для участия в конкурсе инициативного бюджетирования, но он уступил победу другим участникам. Учитывая дефицит общественных пространств в микрорайоне Северный, при корректировке бюджета решили выделить средства на создание этого сквера, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Ранее территория пустовала, сейчас на площади свыше 3 тыс м² выполнены работы по благоустройству. Сейчас здесь щебенчатые и асфальтовые дорожки, зоны прогулок, лавочки, урны и освещение. Также выделено место для выгула собак, обустроены клумбы, установлена большая скамья-трибуна, засеян газон, высажены кустарники и деревья.

Благодаря арт-объекту «СеверОК» сквер стал более заметным для прохожих и проезжающих. Яркую зелёную арку придумали сами жители.