В Назарово подрядчик за 3 млн рублей сделал неровное футбольное поле для спортшколы

По сообщению СМИ Назаровская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

В июле между МАУ «Спортивная школа г. Назарово» и ИП был заключён договор на устройство площадки для игры в футбол и для физкультурно-оздоровительных занятий стоимостью 3 млн рублей.

Во время проверки были выявлены нарушения — футбольное поле имеет неровности, нарушена целостность сети футбольных ворот.

Также подрядчиком не выполнены работы по оборудованию тренажёрного комплекса, высадке деревьев, оборудованию беговой дорожки в установленный договором двухмесячный срок. Заказчиком при этом не велась претензионная работа.

Прокуратура внесла в учреждение представление об устранении нарушений и объявила её руководителю предостережение о недопустимости оплаты невыполненных работ.

Фото: epp.genproc.gov.ru