В Академгородке из-за подрядчика сорвались сроки строительства и сдачи детского сада

О том, что администрация города Красноярска расторгла контракт с подрядчиком, который занимался строительством детского сада в Академгородке сообщил в своём аккаунте Instagram мэр Сергей Ерёмин.

Новый объект должны были ввести в эксплуатацию до конца года. подрядная организация оказалась недобросовестной, для улучшения ситуации привлекался субподряд, однако контракт не исполнен. Стоит задача до конца года определить нового подрядчика и продолжить строительство.

Зато строительство детского сада на 270 мест в микрорайон «Тихие зори» практически завершено. До конца года все работы завершатся, тогда начнётся комплектование учреждения ребятишками. Педагогический коллектив уже формируется. Параллельно к садику строят дорогу. Также здесь будет остановка общественного транспорта, маршруты нескольких автобусов продлят.

Также до конца года на ул. 8 Марта достроят детский сад на 270 мест, он возводится на территории бывшей войсковой части.

Фото: instagram.com/eremin__krsk