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В Бирюлюсском районе в автомобиле обнаружили двух погибших рыбаков

Главная Общество
Красноярск
08:55 6 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, смерть
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5 октября в следственные органы сообщили, что на левом берегу реки Кемчуг в районе дер. Шпагино 1 Бирюлюсского района обнаружен автомобиль УАЗ с телами двух мужчин 62-х и 70-ти лет. Признаков криминального характера смерти не обнаружено, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, 1 октября мужчины из Ачинска выехали на УАЗе на рыбалку в Бирюлюсский район и не вернулись. Во время осмотра в автомобиле обнаружен газовый баллон и газовая печь. Возможно смерть мужчин наступила от отравления продуктами горения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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