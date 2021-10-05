«Место действия. Театр»: интервью с главным дирижёром, музыкальным продюсером, членом Союза композиторов России Евгением Заготом

В пятом выпуске программы «Место действия. Театр» интервью с композитором, главным дирижёром, обладателем «Золотой маски», музыкальным продюсером, членом Союза композиторов России Евгением Заготом. Мы говорим о вокальном мышлении, о том, как пишется весёлая и грустная музыка, просим дать наставнические советы молодым композиторам.

Также мы представляем Северский музыкальный театр (Северск) со спектаклем «Винил» (режиссёр-постановщик Елена Кузина, композитор Евгений Загот). Мюзикл претендует на соискание премии в четырех номинациях: лучшая пьеса, лучшая музыка, лучшие исполнитель и исполнительница главных ролей.

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра.

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение» в 16.00.