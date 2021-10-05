Красноярская полиция устроила ночной рейд по популярным местам для отдыха молодёжи

Красноярская полиция провела рейд «Дети в ночном городе», в ходе которого искала несовершеннолетних, отдыхающих ночью в популярных местах города.

В итоге поймали 29 человек. Подростки находились на улице ночью без законных представителей. На 15 несовершеннолетних составили административные протоколы за распитие алкоголя. Проверяющие ходили по паркам, детским площадкам и барам города.

Теперь родителей нарушителей привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. На 14 человек собрали материалы по статье 1.4 ЗКК. «Несоблюдение установленных требований по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда». Материалы передали в районные администрации.