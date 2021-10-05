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Полицейские Красноярского края стали призёрами Всероссийских соревнований по плаванию

Главная Общество
Красноярск
18:20 5 Октября 2021
красноярск, мвд, общество, соревнования, плавание
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Первенство Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по плаванию состоялось в Калужской области в городе Обинске в конце сентября. Лучшие пловцы из 17 региональных команд разыграли 18 комплектов медалей на различных дистанциях среди женщин и мужчин. Всего в соревнованиях участвовали 118 спортсменов.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в командной эстафете красноярские представители полиции заняли третье место. В личном первенстве на дистанции 50 метров брасом среди женщин победу одержала Анна Ганус, представительница ГУ МВД России по краю. Среди мужчин на этой же дистанции «серебро» досталось Александру Палатову сотруднику ГУ МВД по Красноярскому краю.

Фото: 24.мвд.рф

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