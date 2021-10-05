В этом году в Красноярске под колёсами автомобилей погибли 20 человек

Сегодня госавтоинспекторы дежурят на оживлённых перекрёстках, переходах и участках, где чаще происходят дорожно-транспортные происшествия с пешеходами. Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Штраф за нарушение правил перехода проезжей части — 500 рублей, за непредоставление преимущества пешеходам — от 1,5 до 2 тысяч.

Напомним, в этом году в краевой столице произошло 249 наездов на пешеходов (238 человек травмированы, 20 — погибли).

Фото: vk.com/gibdd24