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В краевом онкодиспансере впервые применили системную радиотерапию хлоридом радия-223

Главная Общество
Красноярск
15:55 5 Октября 2021
общество, красноярск, здравоохранение, медицина
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Ранее пациентов с костными метастазами кастрационно-резистентного рака предстательной железы в Красноярске не лечили, а ближайшим центром, где применяют метод системной радиотерапии хлоридом радия-223, был Томский НИИ онкологии.

Теперь в краевом онкодиспансере применяют все методы лечения пациентов с раком предстательной железы. Медики впервые применили системную радиотерапию хлоридом радия-223 пациенту с костными метастазами кастрационно-резистентного рака предстательной железы, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

— Это наиболее сложная форма рака предстательной железы. Ещё недавно таким пациентам проводилось лишь симптоматическое лечение. Использование радиофармацевтического препарата хлорида радия-223 — это одно из перспективных направлений в лечении кастрационно-резистентного рака предстательной железы с костными метастазами. В России препарат зарегистрирован в 2018 году, его применение способствует улучшению качества и увеличению продолжительности жизни пациентов. Облучение, как правило, концентрируется лишь на метастатических очагах костной ткани. При использовании этого метода, серьёзные гематологические осложнения отсутствуют, уменьшается интенсивность болевого синдрома, увеличивается время до развития костных осложнений, — рассказала Юлия Анжиганова, заведующая урогинекологическим отделением поликлиники.

Курс лечения — один день. При помощи метода системной радиотерапии хлоридом радия-223 сейчас проходят лечение шесть пациентов.

Фото: kraszdrav.ru

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