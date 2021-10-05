В финале Национального чемпионата «Навыки мудрых» примут участие семь человек из Красноярского края

С 6 по 8 состоится финал четвёртого национального чемпионата «Навыки мудрых». Он пройдёт в дистанционном формате на домашних площадках 70 регионов. Красноярский край представляют семь человек в возрасте 50 лет и старше.

Участники продемонстрируют своё мастерство в номинациях: «Геопространственные технологии», «Графический дизайн», «Инженерный дизайн CAD», «Парикмахерское искусство», «Предпринимательство», «Сварочные технологии» и «Технологии моды». Все желающие смогут посмотреть чемпионат онлайн на сайте Центра развития профессионального образования.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости