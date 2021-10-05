5 октября
Красноярск
погода +1 °C
72.57
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Богучанах мужчина незаконно выловил рыбу на 90 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
15:23 5 Октября 2021
общество, происшествия, рыбаки, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Водителя, перевозившего 368 экземпляров рыбы, добытой незаконно, задержали госавтоинспекторы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы дорожно-патрульной службы в Богучанах во время обеспечения безопасности дорожного движения остановили автомобиль Ssang Yong. В багажнике они обнаружили шесть рыболовных сетей, резиновую лодку и два контейнера с рыбой, которая относится к видам «плотва», «сиг», «окунь» и добыта рыболовными сетями. Сумма ущерба — свыше 90 тысяч рублей.

В отношении 53-летнего местного жителя возбудили административное производство по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская полиция устроила ночной рейд по популярным местам для отдыха

Красноярская полиция устроила ночной рейд по популярным местам для отдыха

5 Октября 2021 г.
29 подростков задержали
Новости Красноярска: Полицейские Красноярского края стали призёрами Всероссийских соревнований по плаванию

Полицейские Красноярского края стали призёрами Всероссийских соревнований по плаванию

5 Октября 2021 г.
Всего в соревнованиях участвовали 118 спортсменов
Новости Красноярска: В этом году в Красноярске под колёсами автомобилей погибли 20 человек

В этом году в Красноярске под колёсами автомобилей погибли 20 человек

5 Октября 2021 г.
238 пешеходов травмированы
Новости Красноярска: Красноярскому краю выделили свыше 150 млн рублей на лекарства для больных COVID-19

Красноярскому краю выделили свыше 150 млн рублей на лекарства для больных COVID-19

5 Октября 2021 г.
Все необходимые препараты выдаются бесплатно
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались ещё 23 человека

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались ещё 23 человека

5 Октября 2021 г.
Всего же с начала пандемии - 5 936
Новости Красноярска: Из Красноярского края в Японию отправили почти 2 тонны мёда

Из Красноярского края в Японию отправили почти 2 тонны мёда

5 Октября 2021 г.
В сентябре на экспорт в Японию отправили почти 2 тонны мёда, который соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра, что подтверждают лабораторные исследования, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. До Москвы мёд довезли авиатранспорт...
Новости компаний
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

4 Октября 2021 г.
На его создание выделено 33,4 млн рублей
Новости Красноярска: Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

Скончался бывший председатель крайисполкома Виктор Плисов

3 Октября 2021 г.
Он умер на 87-м году жизни
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

30 Сентября 2021 г.
В 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru