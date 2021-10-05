В Богучанах мужчина незаконно выловил рыбу на 90 тысяч рублей

Водителя, перевозившего 368 экземпляров рыбы, добытой незаконно, задержали госавтоинспекторы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инспекторы дорожно-патрульной службы в Богучанах во время обеспечения безопасности дорожного движения остановили автомобиль Ssang Yong. В багажнике они обнаружили шесть рыболовных сетей, резиновую лодку и два контейнера с рыбой, которая относится к видам «плотва», «сиг», «окунь» и добыта рыболовными сетями. Сумма ущерба — свыше 90 тысяч рублей.

В отношении 53-летнего местного жителя возбудили административное производство по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

Фото: 24.мвд.рф