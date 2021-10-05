В мясном цеху Красноярска обнаружен шашлык с истёкшим сроком годности

В сентябре специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели внеплановую проверку юридического лица, осуществляющего деятельность по переработке мясной продукции.

Выявлены нарушения требований «О безопасности пищевой продукции». В холодильной камере мясная продукция хранится навалом, нет поддонов и стеллажей, не соблюдаются требования к расстоянию от стен холодильных установок при размещении продукции. Вместе с охлаждённой свининой хранился шашлык с истёкшим сроком годности.

Также выявлено хранение дезинфицирующих и моющих средства в производственном помещении в открытом доступе.

Небезопасная мясная продукция с истёкшим сроком годности была изъята и уничтожена методом сжигания.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости