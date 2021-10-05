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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Главная Общество
Красноярск
14:28 5 Октября 2021
россия, авиасообщения
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С 5 октября Россия возобновляет регулярные полёты в Джибути, Данию, Новую Зеландию, ЮАР и Перу, сообщает ТАСС.

Рейсы в Индию будут вылетать четыре раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. В Испанию (Тенерифе) и Джибути можно улететь из Москвы два раза в неделю. 

Из Санкт-Петербурга самолёты полетят в Новую Зеландию (Веллингтоном), Перу (Лиму), ЮАР (Кейптауном и Йоханнесбург) и Данию (Копенгаген).

Пока ни одна авиакомпания из России не заявила о планах по возобновлению полетов в указанные страны. При этом не все из формально открытых стран готовы принимать туристов, в частности, Индия, где сложная эпидемиологическая ситуация.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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