Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

С 5 октября Россия возобновляет регулярные полёты в Джибути, Данию, Новую Зеландию, ЮАР и Перу, сообщает ТАСС.

Рейсы в Индию будут вылетать четыре раза в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга. В Испанию (Тенерифе) и Джибути можно улететь из Москвы два раза в неделю.

Из Санкт-Петербурга самолёты полетят в Новую Зеландию (Веллингтоном), Перу (Лиму), ЮАР (Кейптауном и Йоханнесбург) и Данию (Копенгаген).