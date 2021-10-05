6 октября в Красноярске будут проверять систему оповещения

6 октября с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30 в городе проведут проверку автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края и муниципальной системы оповещения населения с запуском электросирен и передачей сообщения по каналам телевидения и радиовещания. Об этом сообщили на сайте администрации города Красноярска.

Услышав учебный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (звук электросирен) и прослушав сообщение, никаких действий предпринимать не надо.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края