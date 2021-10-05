Ремонт моста-трубы через реку Моховая по ул. Базайская завершён

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, старый мост по ул. Базайская, 343 представлял собой две круглые трубы, по которым под дорогой протекала речка, они были частью мостового сооружения с необходимой гидроизоляцией и деформационными швами. Ремонт шёл всё лето. Все элементы моста были обновлены. Трубы заменили на современную прямоугольную конструкцию, которая изменила не только внешний вид моста, но и увеличила пропускную способность.

Подрядчик заменил покрытия дороги, в том числе и гидроизоляцию. На плитах обустроили тротуары, установили новые перила и металлические барьерные ограждения. Все элементы и бетонные поверхности моста обработали антикоррозийным покрытием.

​Ремонт моста-трубы — только часть преображения улицы. Также на недалеко от дома № 158 Б по ул. Базайская ремонтируют ещё один мост через реку Базаиха. Основные работы на одной полосе движения завершены. Сейчас бригады занимаются армированием и бетонированием накладной плиты, готовят и бетонируют плиты мощения на конусах сооружения, обрабатывают ремонтным составом балки моста. Завершить все работы планируется к концу ноября.