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Ремонт моста-трубы через реку Моховая по ул. Базайская завершён

Главная Общество
Красноярск
14:30 5 Октября 2021
общество, красноярск, ремонт, мост
Фотография © admkrsk.ru
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Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, старый мост по ул. Базайская, 343 представлял собой две круглые трубы, по которым под дорогой протекала речка, они были частью мостового сооружения с необходимой гидроизоляцией и деформационными швами. Ремонт шёл всё лето. Все элементы моста были обновлены. Трубы заменили на современную прямоугольную конструкцию, которая изменила не только внешний вид моста, но и увеличила пропускную способность.

Подрядчик заменил покрытия дороги, в том числе и гидроизоляцию. На плитах обустроили тротуары, установили новые перила и металлические барьерные ограждения. Все элементы и бетонные поверхности моста обработали антикоррозийным покрытием.

​Ремонт моста-трубы — только часть преображения улицы. Также на недалеко от дома № 158 Б по ул. Базайская ремонтируют ещё один мост через реку Базаиха. Основные работы на одной полосе движения завершены. Сейчас бригады занимаются армированием и бетонированием накладной плиты, готовят и бетонируют плиты мощения на конусах сооружения, обрабатывают ремонтным составом балки моста. Завершить все работы планируется к концу ноября.

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