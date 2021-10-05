Роспотребнадзор и прокуратура ведёт проверку в красноярской школе № 76

В красноярской школе № 76 произошла вспышка ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор. Родители школьников считают, что дети отравились в школьной столовой.

О происходящем сообщили красноярские СМИ со ссылкой на родителей. С их слов, в ночь с 30 сентября на 1 октября у шести детей началась рвота, боль в животе и температура. Причиной мог статья выпитый в учебной заведении сок.

«На сегодняшний день, включая всю прошедшую неделю, в данном образовательном учреждении зарегистрировано 3 случая ОРВИ — у 2 одноклассников и у одного ученика из другого класса. При этом медицинскими учреждениями ни одного случая отравления, острой кишечной инфекции или других инфекционных заболеваний среди учащихся не зарегистрировано», – говорится в сообщении Роспотребнадзоре.

Тем не менее, ведомство проводит дополнительную проверку вместе с прокуратурой.