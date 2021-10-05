В Курагинском районе мужчина незаконно хранил 1,2 кг пороха

Сотрудники уголовного розыска установили, что житель Курагинского района 1980 года рождения незаконно хранил во дворе дома в деревянном ящике, накрытом пологом и забросанным травой порох (1,2 кг). Подозреваемый рассказал, что порох достался ему от отца и хранил он его в память о нём, при этом мужчина знал, что за это предусмотрена уголовная ответственность, сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 8 лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 24.мвд.рф