5 октября
Красноярск
погода +8 °C
72.92
 
€ 84.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Курагинском районе мужчина незаконно хранил 1,2 кг пороха

Главная Общество
Красноярск
14:15 5 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, хранение
версия для печати Ico_print

Сотрудники уголовного розыска установили, что житель Курагинского района 1980 года рождения незаконно хранил во дворе дома в деревянном ящике, накрытом пологом и забросанным травой порох (1,2 кг). Подозреваемый рассказал, что порох достался ему от отца и хранил он его в память о нём, при этом мужчина знал, что за это предусмотрена уголовная ответственность, сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 8 лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 24.мвд.рф

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 6 октября в Красноярске будут проверять систему оповещения

6 октября в Красноярске будут проверять систему оповещения

5 Октября 2021 г.
Проверка пройдет в два этапа – с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30
Новости Красноярска: Ремонт моста-трубы через реку Моховая по ул. Базайская завершён

Ремонт моста-трубы через реку Моховая по ул. Базайская завершён

5 Октября 2021 г.
К концу ноября закончат ремонт моста-трубы через реку Базаиха
Новости Красноярска: Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

5 Октября 2021 г.
Рассказал исполнительный директор Sibnovosti.ru Дмитрий Усков
Новости Красноярска: Роспотребнадзор и прокуратура ведёт проверку в красноярской школе № 76

Роспотребнадзор и прокуратура ведёт проверку в красноярской школе № 76

5 Октября 2021 г.
На плохое самочувствие пожаловалось шесть детей
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают стать участниками соревнований по фоновой ходьбе

Красноярцев приглашают стать участниками соревнований по фоновой ходьбе

5 Октября 2021 г.
Регистрация до 10 октября
Новости Красноярска: В День учителя на главных часах Красноярска сменили мелодию

В День учителя на главных часах Красноярска сменили мелодию

5 Октября 2021 г.
Жители города смогут услышать мелодию «Последний Вальс»
Новости компаний
05/10
Взяли из Енисея чистую воду, такой и верните. В Красноярске началась реконструкция канализационных очистных сооружений
01/10
Когда будут закрыты малые котельные красноярских предприятий
29/09
С применением красноярского цемента построена магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Под Дивногорском выпал снег

Под Дивногорском выпал снег

1 Октября 2021 г.
На дороге образовалась снежная каша, затрудняющая движение автомобилей
Новости Красноярска: В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Красноярске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

4 Октября 2021 г.
На его создание выделено 33,4 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

В Красноярском крае появятся новые бассейны и спортзалы

30 Сентября 2021 г.
В 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru