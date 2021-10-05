Красноярцев приглашают стать участниками соревнований по фоновой ходьбе

Всероссийские соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» реализуется при поддержке министерства спорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Этот проект мотивирует людей среднего и старшего возраста к повышению ежедневной двигательной активности. Идейный вдохновитель соревнований — президент Лиги здоровья нации, главный кардиохирург России, академик Лео Бокерия.

Для участия нужно собрать команду из 20–50 человек, и зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий» до 10 октября. Приложение будет считать пройденные шаги каждого участника.

Победит команда, которая с 15 октября по 15 ноября наберёт наибольшее среднее арифметическое количество шагов в основном этапе соревнований. Все участники получат рекомендации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни от ведущих экспертов Лиги здоровья нации.

Церемония награждения победителей будет проходить в онлайн-формате.

Дополнительная информация на сайте.

Фото: ligazn.ru