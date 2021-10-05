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Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

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Красноярск
14:00 5 Октября 2021
общество, красноярск, учитель, школа
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В  День учителя исполнительный директор Sibnovosti.ru Дмитрий Усков вспоминает своего любимого школьного преподавателя 

 - Я пошёл в школу № 82 Красноярска в 1989 году. Мне и всем ученикам того времени круто повезло – у нас был просто топовый физрук - Афанасий Семёнович Егоров. За глаза мы называли его Афоня, и, признаться, никогда не знали его возраста. Афанасий Семёнович работает до сих пор. Не буду петь дифирамбы, просто расскажу несколько фактов про моего любимого учителя.

Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

1. Одноклассники старшей сестры занимали у него деньги на пиво. Уже никто не помнит, знал ли молодой учитель, на какие цели идет безвозвратный займ, но деньгами выручал. 

2. Заслуженно бил нас (только мальчиков) скалкой (хорошо, что «Человека обидели» и прочей юстиции тогда не существовало, а мы воспринимали наказание адекватно).

3. Даже я дохляк, научился неплохо играть в футбол.

4. У нас было много необычных дисциплин: одна якутская борьба на палках чего стоит. 

5. В 90-е годы на каникулах, особенно летних, только у Афанасия Семёновича мы могли раздобыть мяч. Частенько мяч или теряли, или он просто мог порваться. Но на следующих каникулах повторялось тоже самое: мы приходили, просили мяч. Зато мы играли в футбол круглыми сутками, а не болтались по улицам просто так. 

6. Афанасий Семёнович до сих пор помнит всех учеников.

7. Лыжи - это вообще не вопрос. Не было в школе тех, кто не умеет/не может передвигаться на «Снежинках».

8. Свои первые деньги я заработал тоже благодаря Афанасию Семёновичу. Он выдал нам премии за победу в чемпионате по футболу среди школ Октябрьского района. Сейчас понимаю, что он просто выдал нам деньги из своей зарплаты.

9. Никто из учеников никогда не знал точный возраст Афанасия Семёновича. Полагаю, что сейчас ему уже лет 65, но он по-прежнему полон сил и любим учениками.

Девять фактов о любимом учителе из Красноярска

Уважаемые учителя, от всей души поздравлю вас с профессиональным праздником!  Каждый из вас не просто дает знания детям, но и воспитывает, развивает таланты, учит дружить, помогает выбрать профессию. Спасибо вам за любовь к профессии и к своим ученикам! 

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