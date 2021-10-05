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В Красноярском крае работает плеяда необычных учителей

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Красноярск
12:53 5 Октября 2021
красноярск, учитель
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В краевой системе образования работает более 49 тысяч человек. Об этом сообщает краевое правительство. Среди сотрудников отрасли 23 тысячи учителей. В этом году свой профессиональный праздник они будут отмечать до 10 октября — Неделю учителя объявило Минпросвещения РФ.

По всей России проходит Неделю учителя. В Красноярском крае свой профессиональный праздник отмечают 23 тысячи учителей. О некоторых из них стоит сказать отдельно:

● Александру Иваницкому 80 лет. Он – учитель физкультуры в школе села Березовское Курагинского района, ведёт секцию по лёгкой атлетике и гиревому спорту, а также проводит семинары для коллег, где рассказывает, как сделать предмет увлекательным.

В Красноярском крае работает плеяда необычных учителей

● Софья Фритц почти ослепла ещё в детстве, но это не помешало ей окончила педагогический колледж и преподавать в ачинской школе №3. Там она учит особенных детей читать и писать.

В Красноярском крае работает плеяда необычных учителей

● Роману Серёгину 27 лет и он – директор красноярской школы №108. В начале работы даже самостоятельно отремонтировал протекающую крышу учебного заведения.

В Красноярском крае работает плеяда необычных учителей

● Ирина Стельмашенко – мать троих детей и учитель физики в красноярской школе №31. Работа и семья не мешают ей заниматься тяжёлой атлетикой и петь в хоре. В этом году неутомимый педагог стала победителем конкурса «Супермама – 2021».

В Красноярском крае работает плеяда необычных учителей

В этом году в Красноярском крае открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов по национальному проекту «Образование». Обучение прошли уже 2,5 тысячи педагогов. Для них проводятся региональные конкурсы «Поддержка проектов молодых педагогов Красноярского края», молодежные профессиональные педагогические игры и летние школы.

Фото: НККК

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