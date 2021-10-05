Красноярскую учительницу допустили к работе после отстранения за отказ вакцинироваться от COVID-19

Оксана Торопова, учитель начальных классов гимназии № 8 вернулась к своей работе. Этой новостью она поделилась на своей странице в социальной сети.

Ей разрешили продолжить работу после того, как она предоставила необходимые медицинские документы.

Напомним, что по словам женщины, в прошлом году она уже переболела коронавирусом и имеет достаточное количество антител. Однако в поликлинике ей отказали в медотводе. Прививаться учительница опасается, так как имеет хронические заболевания.

В защиту Оксаны Тороповой выступили родители учеников. Под обращением подписались 19 человек. Педагога даже пригласили на работу в частную школу Калининграда.

Фото: © Оксана Торопова