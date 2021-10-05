В Ачинске из-за коммунальной аварии без отопления остались несколько домов и соцобъектов

По информации администрации города Ачинска, сегодня утром в пос. Строителей произошло повреждение трубопровода горячего водоснабжения. Из-за этого была ограничена подача теплоносителя в самом посёлке и нескольких микрорайонах Ачинска.

Под ограничение частично попали: ул. Чкалова, ул. Декабристов, ул. Строителей, ул. Калинина, ул. Лазо. Всего без тепла остались порядка 4 000 человек и 11 социально значимых объектов (четыре детских сада, две школы, три больничных учреждения и два профессиональных лицея).

Потребителей переподключили по обратному трубопроводу.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада ООО «Теплосеть».

Фото: adm-achinsk.ru